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Гамула: «На Чемпионате Мира сборная России способна многого достичь»
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Гамула: «На Чемпионате Мира сборная России способна многого достичь» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный тренер Игорь Гамула поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.
"На Чемпионате Мира сборная России способна многого достичь. Если все получится с Саудовской Аравией, потом с Египтом и затем с Уругваем, то в 1/8 у наших футболистов вырастут крылья. Плюс ведь на трибунах будут наши болельщики, они погонят команду Черчесова вперед. Сборная России может дойти до 1/4 финала Чемпионата Мира. Я уверен в нашей команде", — цитирует 58-летнего специалиста Чемпионат.
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