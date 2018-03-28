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Михаил Грушевский: Товарищеские матчи сборной России — это лабораторная работа
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Михаил Грушевский: Товарищеские матчи сборной России — это лабораторная работа 

Советский спорт 1 час назад
Россия проиграла два товарищеских матча: бразильцам — 0:3 и французам — 1:3.
«На мой взгляд, результаты товарищеских матчей оценивать — занятие бессмысленное. Можно оценивать какие-то компоненты игры, а что касается результатов, то болельщики всегда желают победы сборной, остро оценивают неудачи команды, но в данном случае вряд ли важен счет, с которым закончились матчи против Бразилии и Франции. Это была такая лабораторная работа, — цитирует Грушевского «Газета.Ru».
Мне представляется, что на сегодняшний момент нельзя делать каких-то глобальных выводов. Если бы наша сборная, например, не проиграла Бразилии и выиграла бы у Франции, наши горячие головы стали бы говорить, что на чемпионате мира мы дойдем до финала.
А поскольку мы оба матча проиграли, сейчас звучат голоса, что мы, как всегда, опозоримся. Я бы не торопился с выводами. У команды будет месяц целенаправленной подготовки к чемпионату мира после окончания чемпионата России».
Согласны ли вы, что в матче против сборной Франции российская команда сделала шаг вперед по сравнению с тем, что было в игре с Бразилией?
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