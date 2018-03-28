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Смертин: проводим расследование расистских выкриков в матче Россия — Франция
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Смертин: проводим расследование расистских выкриков в матче Россия — Франция 

Чемпионат.com 11 часов назад
Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин заявил о начале расследования расистских выкриков в адрес темнокожих игроков сборной Франции во время вчерашнего товарищеского матча с национальной командой России.
«В данный момент ведётся расследование, все детали будут тщательно проверены. Как только будут итоговые результаты, мы о них обязательно сообщим. В случае выявления нарушений, будут предприняты соответствующие меры», — сказал Смертин «Чемпионату».
В матче Россия — Франция (1:3) в адрес футболистов гостей Поля Погба и Усмана Дембеле по ходу встречи звучали расистские выкрики.
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