Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин заявил о начале расследования расистских выкриков в адрес темнокожих игроков сборной Франции во время вчерашнего товарищеского матча с национальной командой России.
«В данный момент ведётся расследование, все детали будут тщательно проверены. Как только будут итоговые результаты, мы о них обязательно сообщим. В случае выявления нарушений, будут предприняты соответствующие меры», — сказал Смертин «Чемпионату».
В матче Россия — Франция (1:3) в адрес футболистов гостей Поля Погба и Усмана Дембеле по ходу встречи звучали расистские выкрики.