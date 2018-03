Вратарь сборной Молдовы пропустил комичный гол

Молодёжная сборная Хорватии разгромила молдавскую команду отборочном матче чемпионата Европы (4:0).

Однако игра запомнится больше невероятным ляпом вратаря гостевой команды Николая Чеботаря , который пропустил курьёзный мяч в начале второго тайма.

MUST SEE: Nikola Vlasic scored this..umm.. «screamer» just now (Croatia U21 vs Moldova U21). pic.twitter.com/3io3tNyZ7u

— CroSports (@CroSports_) 27 марта 2018 г.