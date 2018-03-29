Ещё
Кобелев оценил игру сборной России по футболу в мартовских контрольных матчах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кобелев оценил игру сборной России по футболу в мартовских контрольных матчах 

RT на русском 59 минут назад
Бывший главный тренер московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов» Андрей Кобелев оценил игру сборной России в контрольных матчах с командами Бразилии и Франции. «В последние два года сборная России демонстрирует немало негативных результатов, но это не значит, что так будет и на чемпионате мира. Всё-таки это всего лишь товарищеские игры, которые несут контрольный характер. Состав команды постоянно меняется, к тому же, многие ведущие футболисты получили травмы. Поэтому посыпать голову пеплом сейчас не время. Как правило, сборная собиралась всего за несколько дней до матчей после очередного тура РФПЛ. А перед мундиалем у команды будет достаточно времени на подготовку. Получилось две разных встречи. С бразильцами как раз вообще не играли, с французами пытались. Вице-чемпионы Европы, имея впереди очень быстрых игроков, сами стремились где-то сыграть на контратаках», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом RT.
Ранее сообщалось, что Смолов поблагодарил болельщиков сборной России.
RT на русском: последние новости
В посольстве Франции прокомментировали ситуацию с расистскими выкриками на футбольном матче с Россией Кобелев о поражениях сборной России от Бразилии и Франции Головин рассказал, кем бы стал, если бы не был футболистом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова призвала запретить США проводить турниры110
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ9
Плющенко обратился к Загитовой158
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение