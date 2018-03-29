Кобелев оценил игру сборной России по футболу в мартовских контрольных матчах

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В посольстве Франции прокомментировали ситуацию с расистскими выкриками на футбольном матче с Россией

Кобелев о поражениях сборной России от Бразилии и Франции

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