Кобелев оценил игру сборной России по футболу в мартовских контрольных матчах 

Бывший главный тренер московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов» Андрей Кобелев оценил игру сборной России в контрольных матчах с командами Бразилии и Франции. «В последние два года сборная России демонстрирует немало негативных результатов, но это не значит, что так будет и на чемпионате мира. Всё-таки это всего лишь товарищеские игры, которые несут контрольный характер. Состав команды постоянно меняется, к тому же, многие ведущие футболисты получили травмы. Поэтому посыпать голову пеплом сейчас не время. Как правило, сборная собиралась всего за несколько дней до матчей после очередного тура РФПЛ. А перед мундиалем у команды будет достаточно времени на подготовку. Получилось две разных встречи. С бразильцами как раз вообще не играли, с французами пытались. Вице-чемпионы Европы, имея впереди очень быстрых игроков, сами стремились где-то сыграть на контратаках», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом RT.
Ранее сообщалось, что Смолов поблагодарил болельщиков сборной России.