Дмитрий Сенников: В игре сборной России есть подвижки

— В поединке с командой Франции, увидели какой-то прогресс в игре нашей сборной по сравнению с матчем с бразильцами? — Прогресс в том, что забили, старания в этот раз было больше. Но, как и несколько дней назад, снова пропустили три мяча — конечно, пока радоваться нечему, — приводит слова Сенникова Rusfootball.Info— Есть подвижки, но все равно нужно еще какое-то время, чтобы играть с такими соперниками на равных. — Над чем, на ваш взгляд, надо работать на последнем перед чемпионатом мира сборе — Если не хватает мастерства успешно сыграть с такими сильными командами, как Бразилия и Франция, то, возможно, тогда нужно как можно лучше подготовить команду физически. Чтобы хватало игроков на все 90 минут. Так, чтобы отбирать мячи, прессинговать, атаковать. За счет мобильности можно переиграть соперника.

Согласны ли вы, что в матче против сборной Франции российская команда сделала шаг вперед по сравнению с тем, что было в игре с Бразилией?