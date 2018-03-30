Ещё
Юношеская сборная России по футболу уступила бразильцам на турнире во Франции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юношеская сборная России по футболу уступила бразильцам на турнире во Франции 

Р-Спорт 2 часа назад
Юношеская сборная России по футболу (игроки 2002 года рождения) уступила команде Бразилии на турнире «Мундиаль Монтегю» во Франции.
Встреча группы В завершилась со счетом 3:1 в пользу бразильцев. Мяч в составе российской сборной на 3-й минуте забил Игорь Воробьев. Ранее на турнире россияне уступили англичанам. 31 марта команда Дмитрия Хомухи сыграет против сверстников из Камеруна.
"Мы осознанно вышли играть против Бразилии вторым номером, и этот план работал на протяжении двух третей матча. Наши ребята играли достаточно качественно и организованно, с успехом противостояли грозному сопернику, пока не закончились физиологические ресурсы, силы. Соперник, напротив, сумел в середине второго тайма прибавить, взвинтить темп и вырвать победу", — сказал старший тренер сборной Хомуха, которого цитирует официальный сайт РФС.
"Нужно откровенно сказать о тенденции, которая прослеживается в юношеском футболе на уровне сборных (а мы до этого встречались, например, с Францией и Англией) — в составе многих ведущих команд выступают футболисты африканского происхождения, чей настоящий возраст вызывает большие сомнения. Наши 15-летние ребята действовали на пределе своих физиологических возможностей против бразильцев, но этого было недостаточно", — добавил Хомуха.
Р-Спорт: последние новости
Футболист сборной Египта Эльнени подписал новый контракт с лондонским "Арсенала" Головин вошел в пятерку самых талантливых молодых футболистов ЧМ-2018 по версии СМИ Гол Ракитича с пенальти принес хорватам победу над сборной Мексики в контрольной игре
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России26
Экс-футболист сборной просит 500₽ за интервью1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Кросби побил достижение Малкина
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение