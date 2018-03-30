Юношеская сборная России по футболу уступила бразильцам на турнире во Франции

Юношеская сборная России по футболу (игроки 2002 года рождения) уступила команде Бразилии на турнире «Мундиаль Монтегю» во Франции.

Встреча группы В завершилась со счетом 3:1 в пользу бразильцев. Мяч в составе российской сборной на 3-й минуте забил Игорь Воробьев . Ранее на турнире россияне уступили англичанам. 31 марта команда Дмитрия Хомухи сыграет против сверстников из Камеруна.

"Мы осознанно вышли играть против Бразилии вторым номером, и этот план работал на протяжении двух третей матча. Наши ребята играли достаточно качественно и организованно, с успехом противостояли грозному сопернику, пока не закончились физиологические ресурсы, силы. Соперник, напротив, сумел в середине второго тайма прибавить, взвинтить темп и вырвать победу", — сказал старший тренер сборной Хомуха, которого цитирует официальный сайт РФС.

"Нужно откровенно сказать о тенденции, которая прослеживается в юношеском футболе на уровне сборных (а мы до этого встречались, например, с Францией и Англией) — в составе многих ведущих команд выступают футболисты африканского происхождения, чей настоящий возраст вызывает большие сомнения. Наши 15-летние ребята действовали на пределе своих физиологических возможностей против бразильцев, но этого было недостаточно", — добавил Хомуха.