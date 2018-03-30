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Кутепов: Россия могла обыграть Эстонию, и все сказали бы, что мы в порядке
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Кутепов: Россия могла обыграть Эстонию, и все сказали бы, что мы в порядке 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов рассказал о товарищеских матчах с национальными командами Бразилии и Франции в рамках подготовки к ЧМ-2018.
«В сборной психологическое состояние было нормальным. Не было никакого надлома. Но результаты сборной я не хотел бы сейчас обсуждать.
Стало ли больше нагрузок на тренировках по сравнению с прошлым годом? Всё в пределах нормы. По сравнению с прошлым годом не сказал бы, что нагрузки выросли.
Разницу между матчем с Бразилией и поединками в чемпионате России можно увидеть на табло. Звёзды сборной Бразилии на ведущих ролях в лучших клубах Европы. Игроки у них как на подбор. Играть против таких мастеров — это бесценный опыт. Будем стараться достичь такого же уровня. Осталось совсем чуть-чуть времени до старта чемпионата мира, и подготовка идёт полным ходом.
Это бесценный опыт для каждого футболиста. Не каждый день встречаемся с такими командами. Могли выбрать Эстонию и выиграть 1 или 2: 0. Все сказали бы, что мы в порядке. А потом случись такое, как с Бразилией или Францией, на чемпионате мира. Все бы выдохнули: «Ну всё с вами понятно». Считаю, что товарищеские матчи с топовыми сборными надо проводить. Абсолютно никакой подавленности после них нет», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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