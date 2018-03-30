Кутепов: Россия могла обыграть Эстонию, и все сказали бы, что мы в порядке

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов рассказал о товарищеских матчах с национальными командами Бразилии и Франции в рамках подготовки к ЧМ-2018.

«В сборной психологическое состояние было нормальным. Не было никакого надлома. Но результаты сборной я не хотел бы сейчас обсуждать.

Стало ли больше нагрузок на тренировках по сравнению с прошлым годом? Всё в пределах нормы. По сравнению с прошлым годом не сказал бы, что нагрузки выросли.

Разницу между матчем с Бразилией и поединками в чемпионате России можно увидеть на табло. Звёзды сборной Бразилии на ведущих ролях в лучших клубах Европы. Игроки у них как на подбор. Играть против таких мастеров — это бесценный опыт. Будем стараться достичь такого же уровня. Осталось совсем чуть-чуть времени до старта чемпионата мира, и подготовка идёт полным ходом.