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Победа на выезде: ГК «Ростов-Дон» обыграл «Ставрополье-СКФУ»
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Победа на выезде: ГК «Ростов-Дон» обыграл «Ставрополье-СКФУ» 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В Ставрополе состоялся первый матч четвертьфинала гандбольной Суперлиги между ГК «Ростов-Дон» и командой «Ставрополье-СКФУ». Дончанки обыграли соперниц со счетом 21:27.
Уже в начале первого тайма счет в матче открыла капитан команды «Ростов-Дон» Юлия Манагарова. Однако уже через три минуты хозяйки поля смогли отыграться.
На восьмой минуте голы Юлии Манагаровой и Анны Вяхиревой помогли ростовской команде снова выйти вперед, но ставропольчанкам быстро удалось сравнять счет.
— Вскоре Ана Паула Родригес реализовала пенальти. И после этого «Ростов-Дон» завладел инициативой. К 18-й минуте ростовчанки увеличили отрыв от соперников в два раза. В концовке тайма спортсменкам «Ставрополья-СКФУ» удалось сократить отставание. Закончился он со счетом 15:9 в пользу «Ростов-Дона».
Во второй половине встречи ставропольчанки вступили в отчаянную борьбу с донскими спортсменками. За 15 минут до конца встречи хозяйки площадки отставали от ростовских гандболисток всего лишь на один мяч — 17:18. Но в конце второго периода спортсменки «Ростов-Дона» вернули себе контроль над игрой и довели матч до уверенной победы со счетом 21:27.
Уже во вторник, 3 апреля, команды встретятся в донской столице на ответном матче. Игра начнется в 19:00.
В начале марта «Ростов-Дон» обыграл команду из Словении и вышел в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов.
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