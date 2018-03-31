Победа на выезде: ГК «Ростов-Дон» обыграл «Ставрополье-СКФУ»

В Ставрополе состоялся первый матч четвертьфинала гандбольной Суперлиги между ГК «Ростов-Дон» и командой «Ставрополье-СКФУ». Дончанки обыграли соперниц со счетом 21:27.

Уже в начале первого тайма счет в матче открыла капитан команды «Ростов-Дон» Юлия Манагарова . Однако уже через три минуты хозяйки поля смогли отыграться.

На восьмой минуте голы Юлии Манагаровой и Анны Вяхиревой помогли ростовской команде снова выйти вперед, но ставропольчанкам быстро удалось сравнять счет.

— Вскоре Ана Паула Родригес реализовала пенальти. И после этого «Ростов-Дон» завладел инициативой. К 18-й минуте ростовчанки увеличили отрыв от соперников в два раза. В концовке тайма спортсменкам «Ставрополья-СКФУ» удалось сократить отставание. Закончился он со счетом 15:9 в пользу «Ростов-Дона».

Во второй половине встречи ставропольчанки вступили в отчаянную борьбу с донскими спортсменками. За 15 минут до конца встречи хозяйки площадки отставали от ростовских гандболисток всего лишь на один мяч — 17:18. Но в конце второго периода спортсменки «Ростов-Дона» вернули себе контроль над игрой и довели матч до уверенной победы со счетом 21:27.

Уже во вторник, 3 апреля, команды встретятся в донской столице на ответном матче. Игра начнется в 19:00.

В начале марта «Ростов-Дон» обыграл команду из Словении и вышел в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов.