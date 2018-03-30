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«Звезда» обыграла «Кубань» в первом четвертьфинале гандбольной Суперлиги
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«Звезда» обыграла «Кубань» в первом четвертьфинале гандбольной Суперлиги 

Чемпионат.com 1 час назад
Состоялись первые матчи четвертьфинальной серии чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги.
Интрига зародилась только в противостоянии звенигородской «Звезды» и краснодарской «Кубани». Пятая команда регулярного чемпионата на своей площадке нанесла поражение подопечным Евгения Трефилова, занявшим четвёртое место, со счётом 31:25. Самой результативной в составе хозяек площадки стала Арина Закордонская, забившая 6 мячей.
Гандбол. Чемпионат России. Женщины. Суперлига. 1/4 финала. Первые матчи
«Звезда» (Звенигород) — «Кубань» (Краснодар) — 31:25 (17:10).
«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Лада» (Тольятти) — 18:33 (10:17).
«Университет» (Ижевск) — «Астраханочка» — 24:34 (10:18).
«Ставрополье-СКФУ» — «Ростов-Дон» — 21:27 (9:15).
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