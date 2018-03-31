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Главный тренер сборной Чехии: Россия — самый сильный из возможных соперников
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Главный тренер сборной Чехии: Россия — самый сильный из возможных соперников 

Советский спорт 20 минут назад
Главный тренер сборной Чехии по гандболу Ян Филип оценил сборную России, с которой его команда сыграет в отборочных матчах чемпионата мира 2019 года.
— Это самая сильная команда из тех, что могли нам достаться, — приводит «Гандбол. Быстрый центр» слова Филипа. — В матчах с россиянами нужна полная концентрация. У них много индивидуально сильных мастеров: Шишкарев, Горбок, Атьман, Житников. Гандболисты обладают как огромным опытом, так и классом. Хорошо знаю их тренера Эдуарда Кокшарова, не раз доводилось играть против него.
— Как расцениваете шансы? — Мне кажется, оба матча должны пройти в равной борьбе. У соперников приблизительно одинаковы уровни. Многое будет зависеть от формы команд в те конкретные дни — ведь все решится в течение недели. Конечно, предпочел бы проводить ответный поединок дома, но как уж есть — изменить порядок игр невозможно.
Напомним, первый матч Чехия и Россия проведут 8 июня в Пльзени, ответный — 12 июня в Перми.
Чемпионат мира по гандболу пройдет 9 по 27 января в Дании и Германии.
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