Главный тренер сборной Чехии: Россия — самый сильный из возможных соперников

Главный тренер сборной Чехии по гандболу Ян Филип оценил сборную России, с которой его команда сыграет в отборочных матчах чемпионата мира 2019 года.

— Это самая сильная команда из тех, что могли нам достаться, — приводит «Гандбол. Быстрый центр» слова Филипа. — В матчах с россиянами нужна полная концентрация. У них много индивидуально сильных мастеров: Шишкарев, Горбок, Атьман, Житников. Гандболисты обладают как огромным опытом, так и классом. Хорошо знаю их тренера Эдуарда Кокшарова , не раз доводилось играть против него.

— Как расцениваете шансы? — Мне кажется, оба матча должны пройти в равной борьбе. У соперников приблизительно одинаковы уровни. Многое будет зависеть от формы команд в те конкретные дни — ведь все решится в течение недели. Конечно, предпочел бы проводить ответный поединок дома, но как уж есть — изменить порядок игр невозможно.

Напомним, первый матч Чехия и Россия проведут 8 июня в Пльзени, ответный — 12 июня в Перми.

Чемпионат мира по гандболу пройдет 9 по 27 января в Дании и Германии.