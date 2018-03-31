«Лада» обыграла ГК «Динамо-Синара» в Волгограде 

В первом матче 1/4 финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Волгограде «Лада» обыграла клуб «Динамо-Синара» со счетом 33:18 (17:10). За весь первый тайм хозяйки поля лишь однажды воспользовавшись единственным удалением у автозаводчанок, смогли забить два гола подряд. Сразу после перерыва Анастасия Лагина, заменившая Елену Уткину, получила возможность проявить себя. Ближе к середине тайма и Алена Носикова, которой накануне встречи нездоровилось, включилась в уже предопределенную борьбу. И точным броском с семиметровой отметки внесла свою лепту в успех. Итогом встречи стала победа «Лады». Счет в плей-офф значения хоть и не имеет, но иногда дает довольно четкое представление о соотношении сил, сообщает пресс-служба клуба.
ФОТО: ГК «Лада»