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«Лада» обыграла ГК «Динамо-Синара» в Волгограде
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«Лада» обыграла ГК «Динамо-Синара» в Волгограде 

ТРК Губерния 3 часа назад
Фото: ТРК Губерния
В первом матче 1/4 финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Волгограде «Лада» обыграла клуб «Динамо-Синара» со счетом 33:18 (17:10). За весь первый тайм хозяйки поля лишь однажды воспользовавшись единственным удалением у автозаводчанок, смогли забить два гола подряд. Сразу после перерыва Анастасия Лагина, заменившая Елену Уткину, получила возможность проявить себя. Ближе к середине тайма и Алена Носикова, которой накануне встречи нездоровилось, включилась в уже предопределенную борьбу. И точным броском с семиметровой отметки внесла свою лепту в успех. Итогом встречи стала победа «Лады». Счет в плей-офф значения хоть и не имеет, но иногда дает довольно четкое представление о соотношении сил, сообщает пресс-служба клуба.
ФОТО: ГК «Лада»
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