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Известный российский агент 1 апреля объявил о переходе Черчесова в «Интер»
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Известный российский агент 1 апреля объявил о переходе Черчесова в «Интер» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Известный футбольный агент Марко Трабукки в шутливой форме заявил о том, что главный тренер сборной России по футбол Станислав Черчесов после чемпионата мира 2018 года станет наставником миланского «Интера». При этом нынешний тренер «нерадзурри» Лучано Спаллетти займет пост Черчесова в российской команде, сообщает "Советский спорт".
"Ура! Очень рад сообщить, что сразу после чемпионата мира — 2018 Станислав Черчесов возглавит миланский «Интер», и Лучано Спаллетти станет тренером сборной России! Всем удачи!", — написал агент в своем твиттере.
Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. На чемпионате мира его команда сыграет в группе А с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
Спаллетти является главным тренером «Интера» с 2017 года. После 29 матчей в чемпионате Италии «черно-синие» занимают четвертое место в турнирной таблице.
1 апреля является международным Днем смеха.
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