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Станислав Черчесов: «Россия, играя против топовых сборных, хочет доминировать и побеждать»
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Станислав Черчесов: «Россия, играя против топовых сборных, хочет доминировать и побеждать» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что не хотел играть с Бразилией от обороны. Специалист также добавил, что, играя против топовых сборных, россияне хотят доминировать и побеждать.
— Почему не играли от обороны с Францией? Мы и с бразильцами так не хотели играть, но они нас вынудили, — сказал в эфире телепрограммы «После футбола» с Георгием Черданцевым Черчесов. — Но мы хотим с такими командами доминировать. Мы играедома, мы хотим выигрывать. Если бы это была официальная игра, то мы бы пытались бороться за очки, но тут у нас были другие цели такие, как проявить себя в атаке, организация игры и так далее.
Почему не выбрали команды, которые близки по уровню с соперниками по группе ЧМ? Мы смотрели матчи Саудовской Аравии. Я поговорил с Андреем Шевченко и он поделился своим мнением. Мы сыграли с двумя южноамериканскими командами, так что некая подготовка с Уругваем произошла. Из азиатского континента играли с Ираном, также и с африканцами был матч.
Что касается Турции, то она близка по игре с Египтом, а с Австрией решили провести матч, так как он будет грамотен с точки зрения организации.
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