Браташ связал поражение хоккеистов олимпийской сборной России от немцев с неопытностью

СОЧИ, 7 апреля. / ТАСС /. Нехватка опыта стала ключевым фактором поражения олимпийской сборной России в матче хоккейного Евровызова против команды Германии. Таким мнением с журналистами поделился тренер российской сборной Олег Браташ

В субботу российские хоккеисты уступили команде Германии со счетом 3:4 в овертайме. Днем ранее олимпийская сборная России выиграла у немцев — 4:1.

"Сегодня была совсем другая игра, соперник был совсем в другом состоянии. Они сегодня сыграли в ту игру, в которую мы вчера играли, а мы не делали того, что вчера. Видимо, ребята подумали, что все пойдет своим чередом, и это я связываю с неопытностью, с молодостью наших хоккеистов. Они только получают нужный опыт, видимо, у них сидело в голове, что вчера было большое преимущество", — сказал Браташ.

"Для получения опыта эта сборная и существует. Очень много новичков у нас, мы их смотрим, мы делаем выводы по игрокам, кто понимает, кто не понимает меру ответственности, которая лежит на игроке, когда он представляет свою страну. Тренерский штаб анализирует, кто готов к ответственности, а кто пока не отвечает этому уровню", — добавил он.

По ходу матча травму получил нападающий российской команды Павел Падакин . «Травма несерьезная, но на лечение потребуется время. Нам нужно будет его заменить, что мы и сделаем», — отметил Браташ.

14-15 апреля олимпийская команда России проведет еще два матча Евровызова — в Йёвике против сборной Норвегии. Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. В рамках подготовки к чемпионату мира команды, не входящие в число ведущих согласно рейтингу Международной федерации хоккея (IIHF), проводят серию сдвоенных матчей с сильнейшими европейскими сборными — России, Швеции, Финляндии и Чехии.