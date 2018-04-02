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Кузминскас объяснил ранний вылет сборной Литвы на чемпионате Европы
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Кузминскас объяснил ранний вылет сборной Литвы на чемпионате Европы 

Газета.Ru 2 часа назад
Форвард «Милана» и сборной Литвы Миндаугас Кузминскас рассказал о вылете национальной команды в первом раунде плей-офф чемпионата Европы.
"Могу сказать, что у нас была очень сильная команда. Это подтвердили наши результаты в группе, где мы одержали четыре победы в пяти матчах и заняли первое место. Затем у нас был переезд из Тель-Авива в Стамбул, где разыгрывался плей-офф турнира. Мы встречались с Грецией. Это был очень напряженный матч, один из лучших на турнире. Увы, но соперник оказался сильнее нас в ключевых отрезках игры. Думаю, что если бы мы обыграли греков, то обязательно бы играли в финале. Но удача была на стороне соперников, и мы отправились домой", — цитирует Кузминскаса газета «Известия».
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