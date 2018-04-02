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Школьники из Некрасовки сыграли в футбол
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Школьники из Некрасовки сыграли в футбол 

Управа района Некрасовка 4 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
В рамках подготовки к чемпионату Москвы по футболу команда юношей школы № 2048 района Некрасовка 2006–07 годов рождения (тренер Кулалаев П. Н.) провела контрольный матч со сверстниками из школы № 2051.
Основное время игры, носившей бескомпромиссный характер, не выявило победителя. Матч закончился с результатом 3:3.
В серии послематчевых пенальти спортсмены из школы № 2048, проявив настоящий мужской характер, вырвали победу со счетом 5:4.
Чемпионат Москвы по футболу — ежегодный футбольный турнир московских любительских команд, проводящийся в рамках четвертого дивизиона России по футболу. (вт)
Управа района Некрасовка: последние новости
Перечень спортивных и культурно-массовых мероприятий, проводимых в городе Москве в период с 30 марта по 15 апреля 2018 г. Боксер из Некрасовки завоевал серебряную медаль Спортсмены из Некрасовки получили четыре медали по каратэ
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