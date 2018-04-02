Школьники из Некрасовки сыграли в футбол

В рамках подготовки к чемпионату Москвы по футболу команда юношей школы № 2048 района Некрасовка 2006–07 годов рождения (тренер Кулалаев П. Н.) провела контрольный матч со сверстниками из школы № 2051.

Основное время игры, носившей бескомпромиссный характер, не выявило победителя. Матч закончился с результатом 3:3.

В серии послематчевых пенальти спортсмены из школы № 2048, проявив настоящий мужской характер, вырвали победу со счетом 5:4.

Чемпионат Москвы по футболу — ежегодный футбольный турнир московских любительских команд, проводящийся в рамках четвертого дивизиона России по футболу. (вт)