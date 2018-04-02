Дефо хочет поехать на чемпионат мира

Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо не теряет надежды поехать на чемпионат мира в составе сборной Англии.

"Подписывая контракт с «Борнмутом», я был игроком сборной Англии. Я много работал, чтобы вернуться в национальную команду, но в последних трёх случаях меня не вызывали, ведь я не играю за клуб.

Я говорил с Гаретом Саутгейтом , и он сказал, что для возвращения в сборную я должен играть и забивать голы. Посмотрим, что произойдёт.

На чемпионате мира всё зависит не только от тех футболистов, которые выходят в стартовом составе. Даже если вы сыграете две минуты, у вас есть возможность забить гол и помочь команде", — цитирует Дефо Sky Sports.