Ещё
Дефо хочет поехать на чемпионат мира
Далее:
Читайте также:
Ещё
WADA против турниров в РФ
WADA против турниров в РФ

Дефо хочет поехать на чемпионат мира 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо не теряет надежды поехать на чемпионат мира в составе сборной Англии.
"Подписывая контракт с «Борнмутом», я был игроком сборной Англии. Я много работал, чтобы вернуться в национальную команду, но в последних трёх случаях меня не вызывали, ведь я не играю за клуб.
Я говорил с Гаретом Саутгейтом, и он сказал, что для возвращения в сборную я должен играть и забивать голы. Посмотрим, что произойдёт.
На чемпионате мира всё зависит не только от тех футболистов, которые выходят в стартовом составе. Даже если вы сыграете две минуты, у вас есть возможность забить гол и помочь команде", — цитирует Дефо Sky Sports.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Бразилия без видимых проблем разгромила Россию Матуиди: "Матч с Россией позволил нам обнаружить наши сильные и слабые стороны" Дешам: "Гол Смолова вдохновил россиян, но это не стало для нас проблемой"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ44
РФПЛ сообщила об изменении в правилах2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Загитова рассказала о личной жизни
Уткин рассказал об увольнении Манчини
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение