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Курьёзный автогол из чемпионата Норвегии
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Курьёзный автогол из чемпионата Норвегии 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Бодё-Глимт» Фредерик Гитькяер забил в свои ворота в матче чемпионата Норвегии против «Хаугесунда».
Гитькяер очень неудачно отдал пас вратарю.
"Бодё-Глимт" проиграл 0:3, а два из трех мячей — автоголы.
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