Курьёзный автогол из чемпионата Норвегии

Полузащитник «Бодё-Глимт» Фредерик Гитькяер забил в свои ворота в матче чемпионата Норвегии против «Хаугесунда».

Гитькяер очень неудачно отдал пас вратарю.

"Бодё-Глимт" проиграл 0:3, а два из трех мячей — автоголы.