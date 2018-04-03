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Дагестанские канатчики перетянули всех на чемпионате России
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Дагестанские канатчики перетянули всех на чемпионате России 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Дагестанские канатчики перетянули всех на чемпионате РоссииДагестанские команды по перетягиванию каната стали лучшими на чемпионате России, проходившем 30 марта -1 апреля в Санкт-Петербурге.
Турнир в Северной столице собрал команды из 15 регионов России. Новшеством чемпионата стало участие в нем женских команд. Выступали команды в 4 весовых категориях: женщины — до 560 кг, смешанная команда (4 м и 4 ж), мужчины — до 720 и 1000 кг.
Дагестанские команды приняли участие во всех весах. Лучшие результаты показали канатчики республики в весовых категориях до 720 и 1000 кг. Женщины, как и смешанная команда Дагестана стали четвертыми.
В общекомандном же зачете сборная Дагестана признана лучшей. Вторыми и третьими стали представители Ингушетии и Кабардино-Балкарии.
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