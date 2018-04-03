Ещё
Европейская гандбольная федерация лишила женскую молодежную сборную РФ серебра ЧЕ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Европейская гандбольная федерация лишила женскую молодежную сборную РФ серебра ЧЕ 

SPORT24.ru 36 минут назад
Европейская гандбольная федерация лишила женскую молодежную сборную России (игроки до 19 лет) серебряной медали чемпионата Европы-2017. Об этом информирует официальный сайт организации.
В январе организация объявила, что Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина, участвовавшие в чемпионате Европы-2017 для игроков до 19 лет и сдавшие положительные допинг-пробы на мельдоний, дисквалифицированы на 20 месяцев (с момента сдачи допинг-проб) и лишены медалей. Позднее срок был сокращен на три месяца.
SPORT24.ru: последние новости
Сборная Италии установила национальный антирекорд по количеству минут без забитых мячей Сборная Египта уступила грекам в контрольном матче Гол Ракитича принес сборной Хорватии победу над Мексикой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голый заезд9
Загитова рассказала о парнях19
Кафельников закрутил роман cо стюардессой12
Дзюба дорого заплатит за игру против «Зенита»3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение