Европейская гандбольная федерация лишила женскую молодежную сборную РФ серебра ЧЕ

Европейская гандбольная федерация лишила женскую молодежную сборную России (игроки до 19 лет) серебряной медали чемпионата Европы-2017. Об этом информирует официальный сайт организации.