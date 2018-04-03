Европейская гандбольная федерация лишила женскую молодежную сборную РФ серебра ЧЕ 

Европейская гандбольная федерация лишила женскую молодежную сборную России (игроки до 19 лет) серебряной медали чемпионата Европы-2017. Об этом информирует официальный сайт организации.
В январе организация объявила, что Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина, участвовавшие в чемпионате Европы-2017 для игроков до 19 лет и сдавшие положительные допинг-пробы на мельдоний, дисквалифицированы на 20 месяцев (с момента сдачи допинг-проб) и лишены медалей. Позднее срок был сокращен на три месяца.