Российский спорт наказали за новый допинг-скандал

Европейская гандбольная федерация лишила женскую молодежную сборную России серебряной медали чемпионата Европы-2017. Такое решение было принято в связи с тем, что три игрока молодежной сборной России «нарушили антидопинговые правила».

Сборной России присуждаются поражения во всех матчах прошлогоднего турнира. Более того, федерация гандбола России теперь обязана заплатить денежный штраф в размере 20 тысяч евро. ФГР отстранена от участия в данных соревнованиях на два года, сообщается на официальном сайте Европейской федерации гандбола. Получается, что отечественная сборная может пропустить следующий чемпионат Европы среди девушек не старше 19 лет, однако применение данной санкции отложили на двухлетний испытательный срок. Апелляция на решение ассоциации может быть подана в течение семи дней.

Чемпионат Европы проходил с 27 июля по 6 августа 2017 года в Словении. Россиянки в финале уступили команде Франции со счетом 26:31. В сентябре Европейская федерация гандбола выступила с заявлением о том, что допинг-пробы трех отечественных спортсменок дали положительные результаты. Одна проба была сдана во время группового этапа первенства, остальные две — по ходу раунда плей-офф соревнований. Таким образом, серебро турнира перейдет к сборной Дании, а бронза — команде Венгрии.