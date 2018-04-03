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Российский спорт наказали за новый допинг-скандал
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Российский спорт наказали за новый допинг-скандал 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Европейская гандбольная федерация лишила женскую молодежную сборную России серебряной медали чемпионата Европы-2017. Такое решение было принято в связи с тем, что три игрока молодежной сборной России «нарушили антидопинговые правила».
Сборной России присуждаются поражения во всех матчах прошлогоднего турнира. Более того, федерация гандбола России теперь обязана заплатить денежный штраф в размере 20 тысяч евро. ФГР отстранена от участия в данных соревнованиях на два года, сообщается на официальном сайте Европейской федерации гандбола. Получается, что отечественная сборная может пропустить следующий чемпионат Европы среди девушек не старше 19 лет, однако применение данной санкции отложили на двухлетний испытательный срок. Апелляция на решение ассоциации может быть подана в течение семи дней.
Чемпионат Европы проходил с 27 июля по 6 августа 2017 года в Словении. Россиянки в финале уступили команде Франции со счетом 26:31. В сентябре Европейская федерация гандбола выступила с заявлением о том, что допинг-пробы трех отечественных спортсменок дали положительные результаты. Одна проба была сдана во время группового этапа первенства, остальные две — по ходу раунда плей-офф соревнований. Таким образом, серебро турнира перейдет к сборной Дании, а бронза — команде Венгрии.
Напомним, что мельдоний был внесен в список запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством с 1 января 2016 года. При этом ряд российских спортсменов тогда был временно отстранен от соревнований из-за положительных допинг-проб. Однако позже выяснилось, что период вывода вещества из организма не был подробно изучен. В апреле 2016 года WADA установило допустимый порог концентрации мельдония в организме спортсмена, и большинство спортсменов были амнистированы.
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