Однажды в Мексике

На групповом этапе Чемпионата мира сборная России сыграет с командой Уругвая — первым победителем мирового первенства, которое состоялось в 1930 году. Встреча 25 июня станет лишь второй для россиян с этой командой — в мае 2012 товарищеский матч закончился со счетом 1:1.

Куда чаще с уругвайцами встречалась сборная Советского союза. При чем дважды это происходило на мировых первенствах. Самой запоминающейся стала игра в четвертьфинале Чемпионата мира 1970 года в Мексике. Основное время матча закончилось без забитых мячей, а в дополнительном произошел весьма неприятный эпизод.

Мяч покинул пределы поля и контролировавший его Валентин Афонин прекратил игру. Однако судья Лауренс ван Ревенс не дал свисток и уругвайский форвард Луис Кубилья вернул мяч на поле и сделал навес в штрафную площадь, где его удачно замкнул Виктор Эспарраго. Так сборная СССР упустила шанс второй раз подряд выйти в полуфинал Чемпионата мира.