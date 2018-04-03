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Однажды в Мексике
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Однажды в Мексике 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 4 часа назад
Фото: Портал для болельщиков ЧМ-2018™ - Welcome2018.com
На групповом этапе Чемпионата мира сборная России сыграет с командой Уругвая — первым победителем мирового первенства, которое состоялось в 1930 году. Встреча 25 июня станет лишь второй для россиян с этой командой — в мае 2012 товарищеский матч закончился со счетом 1:1.
Куда чаще с уругвайцами встречалась сборная Советского союза. При чем дважды это происходило на мировых первенствах. Самой запоминающейся стала игра в четвертьфинале Чемпионата мира 1970 года в Мексике. Основное время матча закончилось без забитых мячей, а в дополнительном произошел весьма неприятный эпизод.
Мяч покинул пределы поля и контролировавший его Валентин Афонин прекратил игру. Однако судья Лауренс ван Ревенс не дал свисток и уругвайский форвард Луис Кубилья вернул мяч на поле и сделал навес в штрафную площадь, где его удачно замкнул Виктор Эспарраго. Так сборная СССР упустила шанс второй раз подряд выйти в полуфинал Чемпионата мира.
На фото Виктор Эспарраго поражает ворота Анзора Кавазашвили.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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