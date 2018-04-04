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Гандболистки ижевского «Университет» в плей-офф дважды уступили «Астраханочке»
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Гандболистки ижевского «Университет» в плей-офф дважды уступили «Астраханочке» 

ИА «Сусанин» 3 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Астрахань. Гандболистки ижевского «Университет» в ¼ серии плей-офф дважды уступили «Астраханочке». Команда из столицы Удмуртии продолжит борьбу за 5-8 места в женской Суперлиге.
Первая игра, которая состоялась в конце марта на площадке спорткомплекса УдГУ, завершилась со счетом 34:24 в пользу гостевого коллектива. Второй поединок команды провели во вторник 3 апреля. На выезде «студентки» уступили со счетом 40:21.
Следующим соперником по плей-офф для «Университета» станет «Ставрополье-СКФУ» из Ставрополя.
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