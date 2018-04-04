Гандболистки ижевского «Университет» в плей-офф дважды уступили «Астраханочке»

Астрахань. Гандболистки ижевского «Университет» в ¼ серии плей-офф дважды уступили «Астраханочке». Команда из столицы Удмуртии продолжит борьбу за 5-8 места в женской Суперлиге.

Первая игра, которая состоялась в конце марта на площадке спорткомплекса УдГУ, завершилась со счетом 34:24 в пользу гостевого коллектива. Второй поединок команды провели во вторник 3 апреля. На выезде «студентки» уступили со счетом 40:21.

Следующим соперником по плей-офф для «Университета» станет «Ставрополье-СКФУ» из Ставрополя.