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«Волгоград-Арена» получил разрешение на эксплуатацию
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«Волгоград-Арена» получил разрешение на эксплуатацию 

Говорит Москва 3 часа назад
Первая встреча на «Арене» состоится 9 мая. Это будет финальный поединок Кубка России по футболу. Во время чемпионата мира состоятся четыре матча группового этапа турнира.
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