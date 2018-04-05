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«Волгоград-Арена» получил разрешение на эксплуатацию
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«Волгоград-Арена» получил разрешение на эксплуатацию
Говорит Москва
3 часа назад
Комментарии
Первая встреча на «Арене» состоится 9 мая. Это будет финальный поединок Кубка России по футболу. Во время чемпионата мира состоятся четыре матча группового этапа турнира.
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