Завершился групповой этап ЧМ по кёрлингу в США, сборная России покидает турнир 

Завершился групповой этап Чемпионата мира по кёрлингу в США.
По итогам матчей 12-матчевого кругового турнира напрямую в полуфинал соревнований попадают сборные Швеции и Шотландии. Своих соперников они узнают после проведения дополнительной квалификации среди команд, занявших места с третьего по шестое, в которой Канада сразится со сборной США, а Южная Корея с Норвегией.
Сборная России, проиграв 5 последних матчей подряд, заняла 9-е место и покидает турнир. Нашей сборной удалось обыграть соперников из Китая, Норвегии, Японии, Германии и США.
Турнирная таблица выглядит следующим образом.
СборнаяПобедПораженийШвеция111Шотландия111Канада93Южная Корея75Норвегия75США66Швейцария66Италия57Россия57Нидерланды48Япония39Китай39Германия111
За сборную России выступали Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов, Евгений Климов и Артём Шмаков (запасной).