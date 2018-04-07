Завершился групповой этап ЧМ по кёрлингу в США, сборная России покидает турнир

Завершился групповой этап Чемпионата мира по кёрлингу в США.

По итогам матчей 12-матчевого кругового турнира напрямую в полуфинал соревнований попадают сборные Швеции и Шотландии. Своих соперников они узнают после проведения дополнительной квалификации среди команд, занявших места с третьего по шестое, в которой Канада сразится со сборной США, а Южная Корея с Норвегией.

Сборная России, проиграв 5 последних матчей подряд, заняла 9-е место и покидает турнир. Нашей сборной удалось обыграть соперников из Китая, Норвегии, Японии, Германии и США.

Турнирная таблица выглядит следующим образом.

СборнаяПобедПораженийШвеция111Шотландия111Канада93Южная Корея75Норвегия75США66Швейцария66Италия57Россия57Нидерланды48Япония39Китай39Германия111