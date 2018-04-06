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Александр Коломейцев: «Со стороны Черчесова сигналов нет»
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Александр Коломейцев: «Со стороны Черчесова сигналов нет» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев отметил, что не имел разговора с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. 29-летний хавбек в этом сезоне провел 25 матчей, но в национальную команду не вызывался.
— Нет сигналов. В сборной достаточно кандидатов с постоянной практикой, конкуренция — высочайшая, — приводит пресс-служба «Локо» слова Коломейцева. — Со своей стороны хочу пожелать всему тренерскому штабу успехов на чемпионате мира. Многие события и обстоятельства сейчас против сборной. Получают травмы важные для команды игроки. В год чемпионата мира сборная ощущает большое давление. Команде и тренеру нужна поддержка.
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