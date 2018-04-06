Исинбаева встретилась с детьми в честь Международного Дня спорта? 

Основная цель праздника — улучшить жизнь людей с помощью спорта.
Двукратная Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в честь Международного Дня спорта встретилась с 84 воспитанниками различных социальных учреждений Волгоградской области. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Благотворительном фонде Елены Исинбаевой, он уже третий год подряд организовывает тематические мероприятия в поддержку этого дня. В 2018 году для детей был проведен воркшоп от Олимпийской чемпионки по гандболу Ольги Акопян на тему: «Магия командных побед. На примере истории Олимпийского золота женской сборной России по гандболу». Ребята отметили, что мероприятие им очень понравилось. Они много узнали об этом виде спорта, ответили на вопросы викторины и получили замечательные подарки. По словам Елены Исинбаевой, этот день — уникальная возможность напомнить о том, что спорт во все времена способствует миру во всём мире. «Для меня важно быть причастной к продвижению этой идеи», — сказала спортсменка. Отметим, в поддержку Международного дня спорта одновременно по всему миру состоялось более 500 событий и акций.