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Саблистки РФ стали чемпионками мира по фехтованию среди юниоров в команде
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Саблистки РФ стали чемпионками мира по фехтованию среди юниоров в команде 

Чемпионат.com 2 часа назад
Женская юниорская сборная России одержала победу в командных соревнованиях по фехтованию на саблях на чемпионате мира в Вероне (Италия). В полуфинале россиянки победили сборную Южной Кореи — 45:33. В финале — одолели команду США со счётом 45:44. За сборную России на турнире выступали Алина Михайлова, Евгения Подпаскова, Ольга Никитина и Валерия Кобзева.
В матче за бронзу сборная Италии нанесла поражение кореянкам — 45:34.
Мужской турнир выиграли итальянцы, в финале победившие россиян со счётом 45:44. В полуфинале россияне разгромили британцев — 45:23. Бронзовыми призёрами стали американцы, обыгравшие в поединке за третье место команду Великобритании — 45:21.
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