Саблистки РФ стали чемпионками мира по фехтованию среди юниоров в команде

Женская юниорская сборная России одержала победу в командных соревнованиях по фехтованию на саблях на чемпионате мира в Вероне (Италия). В полуфинале россиянки победили сборную Южной Кореи — 45:33. В финале — одолели команду США со счётом 45:44. За сборную России на турнире выступали Алина Михайлова , Евгения Подпаскова, Ольга Никитина и Валерия Кобзева. В матче за бронзу сборная Италии нанесла поражение кореянкам — 45:34. Мужской турнир выиграли итальянцы, в финале победившие россиян со счётом 45:44. В полуфинале россияне разгромили британцев — 45:23. Бронзовыми призёрами стали американцы, обыгравшие в поединке за третье место команду Великобритании — 45:21.