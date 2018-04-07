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Сборная Украины не вышла из группы на NationWars V
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Сборная Украины не вышла из группы на NationWars V 

CyberSport.ru 3 часа назад
Сборная Украины уступила в двух матчах группового этапа на StarCraft II: NationWars V и не вышла в плей-офф. В верхней сетке Bly, Kas и DIMAGA проиграли Польше, а в нижней уступили Бразилии.
Два слота в плей-офф от группы D выиграли Финляндия и Бразилия. В решающих матчах они переиграли сборную Польши.
Группа D:
В группе A лучше всех выступила сборная Италии. Второй слот в плей-офф получила Норвегия.
Группа А:
Из группы B в плей-офф вышли Мексика и Южная Корея. В финале виннеров коллектив из Центральной Америки оказался сильнее корейцев. В нижней сетке INnoVation, MMA и soO переиграли сборную Тайваня.
Группа B:
В группе С слоты в плей-офф получили сборные Нидерландов и Германии. В финалах верхней и нижней сетки они победили Швецию.
Группа C:
Плей-офф Nation Wars V пройдёт по системе single-elimination. Участники сыграют четвертьфиналы в онлайне, а полуфиналы и финал состоятся 22 апреля в Париже на фестивале Play Paris 2018. Призовой фонд турнира — $50 тыс.
Сетка плей-офф:
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