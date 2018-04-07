Николай Демидов: Главный вывод матча с Германией — надо играть до конца

Защитник олимпийской сборной России Николай Демидов прокомментировал матч Еврочелленджа с Германией (3:4 OT).

Олимпийская сборная России проиграла Германии в матче Еврочелленджа

«Мы немного расслабились, — приводит слова Демидова официальный сайт ФХР. — При 3:1 в нашу пользу могли сделать счет больше. Не хватило дисциплины. Где-то чуть-чуть не доработали, и из мелочей сложился печальный результат.

Надо играть до конца — это самый главный вывод. Когда выбыл Падакин, ребята завелись, против нашего нападающего сыграли жестко».

Напомним, после второго периода олимпийская сборная России вела со счетом 3:1. Демидов забил третий гол в ворота немцев.

Следующие два матча сборная России проведет 14-15 апреля в гостях с Норвегией.