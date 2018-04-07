Кёрлингисты Канады и Южной Кореи вышли в полуфинал чемпионата мира

Кёрлингисты сборных Канады и Южной Кореи одержали победы в стыковых матчах плей-офф и вышли в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Лас-Вегасе (США). Канадцы со счётом 6:4 обыграли сборную США, южнокорейцы были сильнее сборной Норвегии — 7:5.

За выход в финал первенства планеты сборная Швеции сыграет с командой Южной Кореи. Вторую полуфинальную пару составили Шотландия и Канада.