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«Барселона» повторила рекорд чемпионата Испании по продолжительности беспроигрышной серии
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«Барселона» повторила рекорд чемпионата Испании по продолжительности беспроигрышной серии 

RT на русском 1 час назад
Обыграв «Леганес» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу, «Барселона» продлила свою беспроигрышную серию в рамках турнира до 38 поединков.
Таким образом команда Эрнесто Вальверде повторила рекорд испанского чемпионата, установленный «Реалом Сосьедад» в 1979-1980 годах. Впрочем, тогда коллектив из Сан-Себастьяна одержал 21 победу при 17 ничьих, в то время как «Барселона» из 38 последних матчей выиграла 31 и только семь раз сыграла вничью.
Ранее сообщалось, что хет-трик Лионеля Месси принёс «Барселоне» победу над «Леганесом» в матче чемпионата Испании.
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