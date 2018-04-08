«Барселона» повторила рекорд чемпионата Испании по продолжительности беспроигрышной серии

Обыграв «Леганес» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу, «Барселона» продлила свою беспроигрышную серию в рамках турнира до 38 поединков.

Таким образом команда Эрнесто Вальверде повторила рекорд испанского чемпионата, установленный «Реалом Сосьедад» в 1979-1980 годах. Впрочем, тогда коллектив из Сан-Себастьяна одержал 21 победу при 17 ничьих, в то время как «Барселона» из 38 последних матчей выиграла 31 и только семь раз сыграла вничью.