Сборная России по гандболу обыграла Македонию в товарищеском матче 

Мужская сборная России по гандболу в рамках сбора в Скопье провела товарищеский матч с командой Македонии. Подопечные Эдуарда Кокшарова одержали победу со счётом 32:27, во втором периоде отыграв отставание в четыре мяча. Самыми результативными в составе сборной России стали Тимур Дибиров, Дмитрий Киселёв и Павел Атьман, забившие по пять мячей.
На сборе в Скопье россияне готовятся к стыковым матчам чемпионата мира — 2019 с командой Чехии.
Гандбол. Мужчины. Товарищеский матч. Скопье, Македония
Македония — Россия — 27:32 (19:15).