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Ари: «Мечтаю сыграть за сборную России на ЧМ»
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Ари: «Мечтаю сыграть за сборную России на ЧМ» 

Спорт-Экспресс 29 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Локомотива» Ари после победы над «Ростовом» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России дал понять, что еще надеется попасть в сборную России и поехать на чемпионат мира-2018. В конце марта бразилец заявил, что скоро получит гражданство РФ.
— Есть ли у вас личное ощущение, что можете помочь сборной России?
— Если честно, сейчас я более сконцентрировал на своей игре в «Локомотиве». Пока надо принять гражданство. Если потом главный тренер сборной России сочтет нужным вызвать меня, то с удовольствием приму его приглашение.
— Сами ставите перед собой задачу попасть в сборную России?
— Конечно, моя мечта выступить на чемпионате мира и играть за сборную России. Знаю, для того, чтобы получить приглашение в сборную, мне надо более чем хорошо выступать за клуб. Поэтому стараюсь своей игрой приблизить этот момент.
— Сколько голов надо забить до конца чемпионата, чтобы попасть в национальную команду?
— Могу сказать, что в последних матчах я предъявляю очень высокие требования к себе. Хочется забивать, и я очень недоволен собой. Но даже когда не удается забить, стараюсь своей игрой помочь команде. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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