Ари: «Мечтаю сыграть за сборную России на ЧМ»

Нападающий «Локомотива» Ари после победы над «Ростовом» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России дал понять, что еще надеется попасть в сборную России и поехать на чемпионат мира-2018. В конце марта бразилец заявил, что скоро получит гражданство РФ.

— Есть ли у вас личное ощущение, что можете помочь сборной России?

— Если честно, сейчас я более сконцентрировал на своей игре в «Локомотиве». Пока надо принять гражданство. Если потом главный тренер сборной России сочтет нужным вызвать меня, то с удовольствием приму его приглашение.

— Сами ставите перед собой задачу попасть в сборную России?

— Конечно, моя мечта выступить на чемпионате мира и играть за сборную России. Знаю, для того, чтобы получить приглашение в сборную, мне надо более чем хорошо выступать за клуб. Поэтому стараюсь своей игрой приблизить этот момент.

— Сколько голов надо забить до конца чемпионата, чтобы попасть в национальную команду?