Главный тренер сборной Японии уволен за два месяца до чемпионата мира

Главный тренер сборной Японии по футболу Вахид Халилходжич уволен со своего поста за два месяца до старта чемпионата мира 2018 года в России, сообщает ТАСС

"С 9 апреля мы приняли решение прекратить контракт с тренером Халилходжичем. Новым тренером сборной назначен Акира Нисино", — сказал президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима.

Функционер поблагодарил Халилходжича за то, что ему удалось создать команду, которая смогла выйти в финальную часть мирового первенства.

Тасима отметил, что на решение отправить в отставку тренера повлияли товарищеские матчи против команд Украины (1:2) и Мали (1:1), где Халилходжович продемонстрировал уровень коммуникации с игроками национальной сборной.

На чемпионате мира японские футболисты сыграю с командами Польши, Колумбии и Сенегала.