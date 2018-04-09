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Главный тренер сборной Японии уволен за два месяца до чемпионата мира
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Главный тренер сборной Японии уволен за два месяца до чемпионата мира 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Японии по футболу Вахид Халилходжич уволен со своего поста за два месяца до старта чемпионата мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.
"С 9 апреля мы приняли решение прекратить контракт с тренером Халилходжичем. Новым тренером сборной назначен Акира Нисино", — сказал президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима.
Функционер поблагодарил Халилходжича за то, что ему удалось создать команду, которая смогла выйти в финальную часть мирового первенства.
Тасима отметил, что на решение отправить в отставку тренера повлияли товарищеские матчи против команд Украины (1:2) и Мали (1:1), где Халилходжович продемонстрировал уровень коммуникации с игроками национальной сборной.
На чемпионате мира японские футболисты сыграю с командами Польши, Колумбии и Сенегала.
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