В Ростове пройдет финал Кубка России по гандболу

Ростов-на-Дону на два дня превратится в столицу отечественного гандбола. В нашем городе пройдет финал второго по важности российского турнира по этому виду спорта. На берегах Дона встретятся сильнейшие гандбольные команды страны.

— Такое решение принял исполком Федерации гандбола России по итогам голосования, — сообщает пресс-служба ГК «Ростов-Дон».

Трофей разыграют между собой Кубань», «Астраханочка», «Динамо-Синара» и «Ростов-Дон». Матчи пройдут 18 и 19 мая. Именно донская команда является действующим обладателем Кубка и чемпионом страны.

А 7 апреля в первом матче за выход в полуфинал гандбольной Лиги чемпионов дончанки обыграли венгерский «Ференцварош». Матч закончился со счетом 31:29 в пользу команды с берегов Дона. Ответная игра состоится 14 апреля в Ростове.