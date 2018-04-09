Ещё
В Ростове пройдет финал Кубка России по гандболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ростове пройдет финал Кубка России по гандболу 

161.ru 3 часа назад
Фото: 161.ru
Ростов-на-Дону на два дня превратится в столицу отечественного гандбола. В нашем городе пройдет финал второго по важности российского турнира по этому виду спорта. На берегах Дона встретятся сильнейшие гандбольные команды страны.
— Такое решение принял исполком Федерации гандбола России по итогам голосования, — сообщает пресс-служба ГК «Ростов-Дон».
Трофей разыграют между собой Кубань», «Астраханочка», «Динамо-Синара» и «Ростов-Дон». Матчи пройдут 18 и 19 мая. Именно донская команда является действующим обладателем Кубка и чемпионом страны.
А 7 апреля в первом матче за выход в полуфинал гандбольной Лиги чемпионов дончанки обыграли венгерский «Ференцварош». Матч закончился со счетом 31:29 в пользу команды с берегов Дона. Ответная игра состоится 14 апреля в Ростове.
161.ru: последние новости
ГК «Ростов-Дон» в напряженном матче обыграл команду из Венгрии в четвертьфинале Лиги чемпионов Ростовские хоккеисты обыграли «Алтай» со счётом 3:2 За месяц донские поисковики нашли два десятка солдат, погибших в Великую Отечественную войну
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитого вратаря обстреляла теща6
Спортсмен рухнул под штангой11
Гончаренко прокомментировал поражение
Кортеж Мэйуэзера обстреляли
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой343
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение