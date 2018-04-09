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Александр Кожевников: «Радулов — великий игрок, но сборная и раньше справлялась без него»
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Александр Кожевников: «Радулов — великий игрок, но сборная и раньше справлялась без него» 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил уверенность, что сборная России на чемпионате мира справится с потерей форварда «Далласа» Александра Радулова, который принял решение пропустить турнир.
— Это его решение. Решил так, значит, так, — сказал Кожевников. — Знакчит есть какие-то сложности. Не знаю, с тренером или федерацией. К тому же Радулова давно не было в сборной. Обходились же без него. Да, он сильный и великий игрок, но это решение. Мы тут ничего поделать не можем.
Напомним, что Радулов выступал на пяти чемпионатах мира (2007-2009, 2011, 2013), на которых завоевал две золотые и одну бронзовую медали. В его активе 32 (13+19) очка в 41 матче на мировых первенствах. (Андрей СИЗЯКИН)
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