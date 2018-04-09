Александр Кожевников: «Радулов — великий игрок, но сборная и раньше справлялась без него»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил уверенность, что сборная России на чемпионате мира справится с потерей форварда «Далласа» Александра Радулова , который принял решение пропустить турнир.

— Это его решение. Решил так, значит, так, — сказал Кожевников. — Знакчит есть какие-то сложности. Не знаю, с тренером или федерацией. К тому же Радулова давно не было в сборной. Обходились же без него. Да, он сильный и великий игрок, но это решение. Мы тут ничего поделать не можем.