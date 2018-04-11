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Гандболистка Дмитриева стала игроком месяца в Европе
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Гандболистка Дмитриева стала игроком месяца в Европе 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
Европейская федерация гандбола определила лучших игроков в марте. Впервые в истории это звание досталось представителю России. Лучшей гандболисткой месяца стала разыгрывающая тольяттинской «Лады» Дарья Дмитриева, выступающая еще и за сборную России.
В четвертьфинальном матче Кубка EHF против «Крайовы» из Румынии Дмитриева сумела забросить восемь мячей. В национальной команде 22-летняя россиянка в двух матчах против сборной Румынии отличилась десять раз.
"Очень приятно быть лучшей гандболисткой месяца во всей Европе. Думаю, что меня выбрали, так как я забила довольно много голов", — приводит слова Дмитриевой РИА Новости.
Лучшим гандболистом месяца стал сербский вратарь датского «Скьерна» Тибор Иванишевич.
EHF PLAYERS OF THE MONTH MARCH: Congratulations to @SkjernHaandbold's Tibor #Ivanisevic and @LadaToglatti's Daria #Dmitrieva! Here is their story -> https://t.co/wtnpkSwtOQ#veluxehfcl #ehfcup pic.twitter.com/CIJb1aH8ZN
— EHF (@EHF) 11 апреля 2018 г.
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