Гандболистка «Лады» Дмитриева признана лучшим игроком Европы в марте

Гандболистка тольяттинской «Лады» Дарья Дмитриева признана игроком месяца по версии Европейской федерации гандбола (EHF). Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы EHF, спортсменка, выступающая на позиции разыгрывающей, стала лучшей по итогам марта.

"Очень приятно стать лучшим игроком месяца во всей Европе. Думаю меня выбрали, потому что я забила довольно много голов", — прокомментировала Дмитриева.

22-летняя россиянка в составе «Лады» забросила восемь мячей в первом матче 1/4 финала Кубка EHF против румынской «Крайолы» (25:23). В составе российской сборной Дмитриева отметилась 10 заброшенными мячами в квалификационном матче чемпионата Европы 2018 года с командой Румынии (30:25), в ответной встрече спортсменка отличилась дважды (25:26).

Лучшим гандболистом месяца был признан вратарь сербского клуба «Скьерн» Тибор Иванишевич. Победителей определяла группа спортивных журналистов из разных стран.