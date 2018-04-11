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Черногория, Хорватия и Венгрия вышли в Суперфинал Мировой лиги по водному поло
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Черногория, Хорватия и Венгрия вышли в Суперфинал Мировой лиги по водному поло 

Чемпионат.com 22 минуты назад
Мужские сборные Черногории, Хорватии и Венгрии по водному поло вышли в Суперфинал Мировой лиги. Команды заняли первые места в своих группах в квалификации.
Российская сборная в группе B заняла второе место, уступив Хорватии. Но россияне примут участие в Суперфинале на правах организаторов. Заключительный этап Мировой лиги будет проходить в России с 18 по 23 июня.
Также путёвки на турнир себе уже обеспечили США, Япония и Австралия. В Суперфинале примут участие восемь сборных.
Водное поло. Мировая лига
Группа А, 4-й тур  Черногория — Румыния — 12:4 (1:1, 3:2, 4:1, 4:0)
Группа B, 4-й тур  Хорватия — Германия — 14:8 (4:0, 2:1, 4:4, 4:3)
Группа C, 4-й тур  Испания — Венгрия — 10:10 (15:13 по пенальти) (3:1, 1:3, 3:3, 3:3).
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