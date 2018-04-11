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Стал известен состав сборной Нидерландов на матч с Австралией в Кубке Федерации
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Стал известен состав сборной Нидерландов на матч с Австралией в Кубке Федерации 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Стал известен состав сборной Нидерландов на матч с командой Австралии в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Встреча состоится в Вуллонгонге 21-22 апреля.
В заявку сборной Нидерландов вошли Лесли Керкхове, Кирин Лемуан, Деми Схурс и Инди де Вром.
Ранее стало известно, что в состав сборной Австралии включены Эшли Барти, Дарья Гаврилова, Саманта Стосур и Дестани Айява.
Голландки в четвертьфинале Мировой группы проиграли команде США со счётом 1-3, а австралийки со счётом 3-2 одолели украинок в матче Мировой группы II.
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