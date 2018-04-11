Ещё
Халеп и Кырстя сыграют за сборную Румынии в матче Кубка Федерации со Швейцарией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Халеп и Кырстя сыграют за сборную Румынии в матче Кубка Федерации со Швейцарией 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Стал известен состав сборной Румынии на матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации против Швейцарии. Встреча состоится 21-22 апреля в Клуж-Напоке.
В состав сборной Румынии попали Симона Халеп, Сорана Кырстя, Ирина Бегу и Михаэла Бузарнеску. Ранее стало известно, что в заявку сборной Швейцарии вошли Тимя Бачински, Виктория Голубич и Жиль Тайхман.
На старте соревнований швейцарки проиграли команде Чехии со счётом 1-3, а румынки в матче Мировой группы II обыграли канадок со счётом 3-1.
Сборная России в матче плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Латвии.
Чемпионат.com: последние новости
Кагарлицкий будет капитаном олимпийской сборной России на Еврочеллендже Определены составы сборных Украины и Словакии на матчи Кубка Федерации Завершился групповой этап ЧМ по кёрлингу в США, сборная России покидает турнир
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Липницкая опубликовала откровенное фото
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В МОК разгорелся новый скандал13
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение