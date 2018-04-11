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Определены составы сборных Украины и Словакии на матчи Кубка Федерации
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Определены составы сборных Украины и Словакии на матчи Кубка Федерации 

Чемпионат.com 2 часа назад
Стал известен состав женской сборной Украины на матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с командой Канады. Игры состоятся в Квебеке 21-22 апреля.
В заявку сборной Украины вошли Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Ольга Савчук.
Также определён состав команды Словакии на матч плей-офф Мировой группы со сборной Беларуси: Анна Шмидлова, Виктория Кужмова, Яна Чепелова и Ребекка Шрамкова. Игры пройдут в Минске 21-22 апреля.
Сборная России в плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Латвии в Ханты-Мансийске.
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