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Осака и Конта примут участие в матче Кубка Федерации Япония — Великобритания
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Осака и Конта примут участие в матче Кубка Федерации Япония — Великобритания 

Чемпионат.com 2 часа назад
Сборные Японии и Великобритании определились с составами на матч плей-офф Мировой группы II в Кубке Федерации. Игры пройдут 21-22 апреля в Мики (Япония).
В состав сборной Японии вошли Наоми Осака, Куруми Нара, Мию Като и Макото Ниномия. В заявку сборной Великобритании включены Йоханна Конта, Хитер Уотсон, Габриэлла Тэйлор и Анна Смит.
Сборная России в плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Латвии в Ханты-Мансийске. В состав российской команды вошли Елена Веснина, Екатерина Макарова, Анастасия Павлюченкова и Наталья Вихлянцева.
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