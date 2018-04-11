Ещё
Защитник сборной Сербии Настасич рискует пропустить чемпионат мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Защитник сборной Сербии Настасич рискует пропустить чемпионат мира 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Защитник «Шальке» и сборной Сербии Матия Настасич получил травму колена и может пропустить чемпионат мира в России, сообщает Reuters. 25-летний серб повредил связки коленного сустава в матче 29-го тура чемпионата Германии с «Гамбургом» (2:3), который прошел 7 апреля.
В ближайшие несколько недель Настасич точно не появится на поле, в зависимости от характера повреждения срок восстановления займет от одного до трех месяцев.
Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Сербии сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бразилия, Коста-Рика и Швейцария.
Спорт-Экспресс: последние новости
Матч "Рубин" – "Уфа" перенесен с 6 на 7 мая Россия победила Украину на юношеском чемпионате Европы Дмитрий Шелестюков: "Очки нужны и "Спартаку", и "Каустику"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»5
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании190
В МОК разгорелся новый скандал13
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию13
Матч «Рубин» — «Уфа» перенесен1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение