Защитник сборной Сербии Настасич рискует пропустить чемпионат мира

Защитник «Шальке» и сборной Сербии Матия Настасич получил травму колена и может пропустить чемпионат мира в России, сообщает Reuters . 25-летний серб повредил связки коленного сустава в матче 29-го тура чемпионата Германии с «Гамбургом» (2:3), который прошел 7 апреля.

В ближайшие несколько недель Настасич точно не появится на поле, в зависимости от характера повреждения срок восстановления займет от одного до трех месяцев.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Сербии сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бразилия, Коста-Рика и Швейцария.