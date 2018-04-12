Российские гандболисты сыграют с итальянцами, венграми и словаками в отборе к ЧЕ-2020

ТАСС , 12 апреля. Сборные Венгрии, Словакии и Италии стали соперниками мужской команды России по группе 7 отборочного турнира чемпионата Европы по гандболу 2020 года. Жеребьевка прошла в норвежском Тронхейме.

В группу 1 попали сборные Германии, Польши, Израиля и Косова, группу 2 — Хорватии, Сербии, Швейцарии и Бельгии, группу 3 — Македонии, Исландии, Турции и Греции, группу 4 — Словении, Нидерландов, Латвии и Эстонии, группу 5 — Белоруссии, Чехии, Боснии и Герцеговины и Финляндии, группу 6 — Франции, Португалии, Литвы и Румынии, группу 8 — Дании, Черногории, Украины и Фарерских островов.

В финальную часть турнира выйдут по две команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места.

Чемпионат Европы 2020 года по гандболу пройдет с 10 по 26 января в трех странах — Австрии, Норвегии и Швеции. Также напрямую в финальную часть соревнований как действующий чемпион Европы прошла сборная Испании.