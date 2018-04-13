«Спартак» потерял очки и упустил лидерство за тур до конца «регулярки» 

"Спартак" сыграл вничью с «Каустиком» в матче группового турнира чемпионата России. Столичный клуб, созданный перед стартом сезона, лидировал большую часть сезона, но после потери очков уступил первую строчку бессменному чемпиону страны XXI века — «Чеховским медведям». Примечательно, что в очных играх клубы дважды сыграли вничью с одинаковым счетом — 31:31. Подмосковный клуб опережает красно-белых по разнице голов.
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) — УОР №2 (Москва) — 23:21 (13:9)
"Каустик" (Волгоград) — «Спартак» (Москва) — 34:34 (20:15)
"Университет-Нева" (Санкт-Петербург) — СКИФ (Краснодар) — 25:24 (12:13)
"Сунгуль" (Снежинск) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — 31:28 (15:11)