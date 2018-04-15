Гандболистки клуба «АГУ-Адыиф» сыграли вничью с «Лучом» в матче чемпионата России

«Агу-Адыиф» из Майкопа сыграл вничью с московским «Лучом» в матче второго этапа турнира за 9-11-е места в чемпионате России по гандболу среди женщин.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Майкопе, завершилась со счетом 25:25.