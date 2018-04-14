Команда Сидоровой стала чемпионом России по кёрлингу среди женщин 

В Сочи завершился чемпионат России по кёрлингу среди женщин. В финале московская команда «Воробьёвы горы-1» со скипом Анной Сидоровой победила соперниц из питерского «Адаманта-1» со скипом Алиной Ковалёвой со счётом 6:2. Чемпионками России помимо Сидоровой стали Маргарита Фомина, Александра Раева, Кира Езех Евгения Дёмкина. В матче за бронзу «Адамант-2» из Санкт-Петербурга со скипом Марией Бакшеевой одолел первую команду Краснодарского края со скипом Ольгой Жарковой — 8:7.
Отметим, что команда Ковалёвой без поражений прошла групповой этап, выиграв все 9 матчей.